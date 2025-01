Tempo in peggioramento nel weekend in Sardegna. Secondo le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, una serie di cicloni porteranno il maltempo in tutta Italia, compreso nell’Isola. “Un primo ciclone – afferma – dal Golfo di Biscaglia, tra Francia e Spagna, sta già scendendo rapidamente verso il Mediterraneo”.

Nel corso della giornata odierna qualche piovasco bagnerà la Sardegna dove i venti saranno a tratti tesi. Domani le correnti instabili di questo primo ciclone si uniranno alle spire di un altro vortice causando ulteriori piogge dal Nordovest verso Toscana, Lazio e Sardegna con temperature di +2°C sopra la media del periodo. Piogge in Sardegna anche sabato primo e domenica 2 febbraio.

