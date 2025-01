Gianluca Lapadula lascia Cagliari dopo le ultime due stagioni e mezzo in maglia rossoblù. L’attaccante è già in Liguria dove ha firmato un accordo con lo Spezia, in Serie B.

Con un post sul suo profilo Instagram, Lapagol (come ribattezzato dai tifosi cagliaritani) ha ringraziato il club e i tifosi per questa esperienza vissuta assieme.

“Tutto questo rimarrà impresso per sempre in noi! Grazie @cagliaricalcio. Grazie di cuore!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Lapadula (@gianluca_lapadula_official)

