La galleria Correboi, posta sulla strada statale 389 nella zona di Villagrande Strisaili, non chiuderà, almeno per ora. A darne notizia è stata la Regione, attraverso una nota dell’assessore dei lavori pubblici Piu.

“A seguito delle notizie di stampa che danno per annunciata la chiusura della galleria Correboi sulla SS 389, l’Assessorato dei Lavori pubblici rassicura sindaci, cittadini e cittadine del territorio” apre il comunicato diffuso.

Poi prosegue: “Dopo un’ulteriore verifica dell’assessore Antonio Piu con Anas, si precisa che non è stata annunciata né dall’Assessorato, né da Anas la chiusura della galleria Correboi e attualmente non risulta nessuna programmazione di interruzione parziale o totale della circolazione in quel tratto, essendo l’intervento ancora in fase di progettazione”.

I lavori dunque partiranno solamente una volta che i progetti saranno definiti: “Una volta definito il progetto questo dovrà essere sottoposto al relativo iter di finanziamento e approvazione e solo a seguito di questo step sarà possibile definire il conseguente cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento”.

“Ad oggi non è dunque possibile dire – conclude l’assessore Piu – se i lavori comporteranno necessariamente una chiusura totale o parziale della galleria, un aspetto che potrà essere determinato a seguito della conclusione dell’iter progettuale e, comunque, nessun intervento verrà attivato prima della conclusione dei lavori sulla galleria ‘Arexini’ sulla S.S. 125 Var, nel territorio di Muravera”.

