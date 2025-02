Notte di paura a Carbonia.Un devastante incendio in un’abitazione ha coinvolto 3 persone residenti, costrette al ricovero per principio di intossicazione.

Le fiamme sarebbero partite da una coperta scaldasonno, propagandosi rapidamente ai materassi del letto e ad altri arredi della stanza. Fortunatamente, nessuno si trovava a letto in quel momento, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, il fumo si è diffuso nelle altre stanze, costringendo gli inquilini a richiedere immediatamente aiuto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, mentre i Vigili del fuoco di Carbonia hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Le tre persone coinvolte, in evidente stato di intossicazione da fumo, sono state trasportate all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it