Riccardo Ladinetti, centrocampista del Pontedera classe 2000 e natio di Sanluri, ha parlato a La Giovane Italia del suo passato con la maglia del Cagliari con cui è cresciuto facendo la trafila delle giovanili fino all’esordio in prima squadra.

“Per un sardo, il Cagliari è tutto. La Sardegna è come una Nazione. La mia terra non la cambierei con nulla al mondo, davvero. Il mio sogno sarebbe tornare un giorno a giocare nel Cagliari. Se ci riuscirò, bene, altrimenti resterà comunque un sogno speciale per me”, dichiara Ladinetti.

“Esordire con la maglia del Cagliari era il mio sogno, la squadra che ho sempre amato, che hanno amato i miei genitori. È stato un momento perfetto. In più, entra Andrea Carboni, che viene espulso poco dopo, ma nonostante tutto pareggiamo 1-1 con gol di João Pedro. Per me è stata come una vittoria“.

Ladinetti, infine, parla del problema al cuore che lo ha colpito durante l’inizio di carriera: “Durante le visite mediche di routine, mentre ero sulla cyclette, il dottore mi fermò dicendo che c’era qualcosa che non andava. Da lì, un incubo: visite a Villa Stuart, Milano e Padova. Mi diagnosticarono un problema al cuore. Mi fermarono per tre mesi senza poter fare assolutamente nulla, solo medicine. Dopo quei tre mesi, ne servirono altri tre per tornare in forma. Fu una vera mazzata“.

