Intimidazioni, minacce e pure aggressioni fisiche: è quanto denunciano i rappresentanti dei licei di Cagliari nei confronti del Blocco Studentesco, gruppo giovanile vicino a Casapound.

Siotto, Alberti, Fois, Motzo, Dettori e Eleonora d’Arborea unite per opporsi agli atteggiamenti dei militanti di Blocco Studentesco, che da tempo stanno imperversando tra gli studenti.

“Negli ultimi tempi, in tutte le scuole superiori di Cagliari si sono intensificati i volantinaggi e le azioni di un gruppo militante chiamato Blocco Studentesco. Altro non è che la giovanile dell’organizzazione neofascista di Casapound” scrivono in una nota. Quindi si va più a fondo della questione.

“Si fingono gentili e pronti al dialogo, ma molti studenti che li hanno apertamente criticati hanno subito intimidazioni e minacce, se non vere e proprie violenze. Non si limitano a comparire davanti alle nostre scuole ma sporcano la nostra città con manifesti, striscioni, adesivi e simboli imbrattati con la vernice spray”.

Quindi l’appello finale a reagire contro il Blocco Studentesco.

“Noi scuole superiori rimaniamo saldamente convinte nel condannare Casapound. Se vedete i loro sticker o manifesti in giro per la città, staccateli. Se vi portano i loro volantini, stracciateli. Aiutateci a tenere Cagliari pulita dal fascismo! Cagliari è antifascista!”.

