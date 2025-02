Dati ancora allarmanti tra i giovani per quanto riguarda la violenza di genere in Sardegna. Lo dimostra l’analisi “Educazione alla Parità e al Rispetto nelle Scuole Sarde” presentata stamane in Consiglio Regionale.

Realizzata da Eurispes Sardegna assieme alla Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Puligheddu, dimostra che la consapevolezza tra i giovani sta crescendo ma c’è una percentuale ancora alta (circa il 30%) che ha atteggiamenti che normalizzano comportamenti tossici.

Violenza verbale e fisica, linguaggio aggressivo e sessista, atteggiamento possessivo nelle relazioni e revenge porn sono alcune delle problematiche che persistono. L’analisi è stata compiuta su un campione di 1.855 studenti, appartenenti a 70 scuole della Sardegna.

Alcuni dati negativi

– Uno studente su sette giustifica o non riconosce la gravità delle violenze sessuali

– Uno su cinque giustifica il revenge porn con una colpevolizzazione della vittima

– Sei su dieci minimizzano la negatività dei linguaggi violenti

– Il 34,8% degli studenti ha inviato insistentemente messaggi o chiamate per controllare il partner

– Il 25,9% ha controllato lo smartphone del proprio partner almeno una volta

– Il 17,4% ha chiesto al partner di evitare determinate amicizie per gelosia

– Il 57,9% degli studenti minimizza o ignora la violenza verbale presente nei testi delle canzoni

“Bisogna insegnare ai nostri giovani, bambini e bambine che l’amore non è egoismo, non è possesso e non è controllo. Ma occasione per continue rinascite. Bisogna valorizzare la diversità, il rispetto reciproco, favorire l’inclusione, valori fondamentali in ogni relazione la relazione” ha esortato la garante Puligheddu.

