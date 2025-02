“Durante gli scavi per i lavori sulle linee elettriche in via Giudice Mariano, l’impresa ha inavvertitamente danneggiato una condotta idrica“. Lo annuncia Abbanoa attraverso una nota, spiegando che è in corso a Cagliari l’intervento di riparazione e che “fino al completamento dei lavori si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona tra via dei Donoratico e via dei Giudicati”.

Lo stesso problema era avvenuto pochi giorni fa in via dei Donoratico. “Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24” ricorda l’ente.

“Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

