Più che semplici rivenditori di giornali e riviste. Le edicole di Cagliari si preparano ad un’innovazione tecnologica e a diventare infopoint. Questo il nocciolo della mozione approvata dal Consiglio comunale e presentata dal consigliere Giovanni Porrà, volta alla valorizzazione delle edicole cittadine attraverso una rivisitazione in chiave moderna. 29 i voti favorevoli su 32 nell’Aula di Palazzo Bacaredda.

“Una trasformazione che permetterà di ampliare e innovare il loro ruolo nelle nostre vie e piazze” spiega Porrà. La mozione “propone un accordo con i gestori delle edicole per renderle anche degli infopoint cittadini, fornendo formazione agli edicolanti e dotandoli di materiale informativo multilingue“.

“L’obiettivo è ampliare l’offerta, con la vendita di biglietti per musei e attrazioni culturali e l’installazione di totem touchscreen per la promozione di eventi e servizi. Si valuterà la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per le edicole che aderiranno all’accordo”.

Il progetto si basa inoltre “su un protocollo d’intesa siglato nel 2022 tra Anci, Fieg e Ooss Nazionali” e avrà “un report periodico accessibile a tutti, utile per i miglioramenti in corso d’opera”.

Porrà conclude: “È un cambiamento significativo, in linea con la città che si evolve: le edicole come luoghi strategici per la diffusione della cultura, l’accoglienza turistica e la promozione di servizi pubblici. Continuiamo, con dedizione e passione, a migliorare la nostra Cagliari”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it