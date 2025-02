La nuova via Roma a Cagliari non smette di far parlare di sé. La nuova (anzi vecchia, ma mal digerita) polemica è rivolta alla decisione di piazzare alcune aree giochi nella passeggiata da poco riaperta a metà.

Enzo Cugusi, presidente dell’associazione dedicata ad Antonio Gramsci, si chiede come sia possibile piazzare l’area giochi in mezzo all’inquinamento giornaliero delle auto.

“Una nuova area giochi in mezzo a quattro corsie di traffico intenso? A Cagliari si può” commenta in un post.

Cugusi spera vivamente che la giunta Zedda intervenga per una modifica del progetto, così da evitare di esporre i bambini al traffico inquinante.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it