Non solo zeppole: la guida definitiva dei dolci sardi per Carnevale

Quando si pensa ai dolci tipici sardi preparati per il Carnevale, inevitabilmente viene in mente la frittura. Questo perché, di fatto, ognuna di queste pietanze ha proprio la caratteristica di essere fritta per una ragione storico-culturale ben precisa.

I momenti gioiosi del Carnevale cronologicamente precedono la Quaresima, che invece rappresenta il periodo di digiuno e astinenza per eccellenza. Quindi, si approfitta degli ultimi istanti prima dell’inizio del tempo di Pasqua per celebrare con gioia le prelibatezze culinarie tipiche dell’Isola.

Per questo motivo, abbiamo raccolto una serie di dolci tipici sardi che vengono realizzati per l’occasione. Allora, non possiamo che augurarvi: buon appetito!

Acciuleddi

Tipici della Gallura, gli acciuleddi sono le trecce dolci del Carnevale. Preparati con la pasta violata, che viene stesa in grossi fili e poi intrecciata, si tratta di biscotti di semola fritti che vengono ricoperti di miele.

Arrubiolus (Brugnolus, bubusones de regottu)

Il nome di per sé ricorda il colore rosso ed è proprio a questa tonalità che tendono gli arrobiolus, per via degli ingredienti che vengono utilizzati nella loro preparazione. In primis, ricotta, tuorlo, scorza d’arancia e zafferano. Una volta realizzato l’impasto e dopo averlo disposto nella forma di piccole palline, vengono fritti e poi passati nello zucchero o nel miele.

Culurgiones de mendulas

Sotto Carnevale sono assolutamente immancabili i culurgiones de mendulas, i ravioli dolci alle mandorle. Sono particolarmente rinomati quelli di Orani, con la loro caratteristica forma a mezzaluna. Il ripieno è composto da mandorle tritate e cotte nello sciroppo di zucchero o nel miele.

Gatzas (o Gathas)

Potrebbero essere un po’ meno note rispetto ad altri dolci, ma il loro gusto è degno di ogni competizione. Le gatzas sono frittelle di pasta lievitata, composte da semola, acqua, appunto lievito e strutto. La particolarità è che il loro sapore neutro consente di renderle un accompagnamento sia per il salato che per il dolce. Se dovessimo ricercare un’area in cui sono particolarmente note, probabilmente faremmo riferimento ad Ottana.

Meraviglias (Chiacchiere)

Si tratta di sfoglie sottili e croccanti tagliate in forma di rettangoli irregolari. Le meraviglias sono tra i dolci più conosciuti e amati in Sardegna, caratterizzate da un impasto semplice a base di farina, uova e un tocco di acquavite. La loro tradizione in realtà risale all’epoca romana e sarebbero le dirette discendenti dei frictilia. Per questo motivo in ogni regione hanno assunto un nome diverso. Curiosamente però, la radice del termine sardo e quella del termine in francese valdostano (merveilles) è la stessa.

Orillettas (lorighittas, montogadas)

Tanti nomi e tante forme per un altro dolce tipico del tempo di carnevale in Sardegna. L’impasto delle orillettas è sostanzialmente lo stesso delle chiacchiere, ma differiscono per il loro aspetto e per la pratica di immersione nel miele. Nel Nuorese e nella Gallura spesso si presentano a forma di fisarmonica, mentre altrove come fiori o ruote.

Para frittus (Fatti fritti)

Per la loro notorietà forse si giocano il podio con le zeppole. I para frittus sono ciambelle soffici, a cui è richiesta una doppia lievitazione, ricoperte di zucchero. A seconda dei comuni vengono poi aggiunti degli aromi all’arancia, al limone o all’anice. Simpatica la possibile origine del loro nome: alcuni ritenevano che per via del colore un po’ scuro e per la presenza del buco al centro della ciambella, che rappresentava la chierica, ricordassero i frati. Infatti, il nome sardo letteralmente andrebbe tradotto con l’espressione “Frati fritti”.

Pasta e ferru

Si tratta di particolari frittelline a forma di fiore che nella loro preparazione richiedono due ingredienti “atipici”: l’olio di lentischio e il liquore Villacidro. Per il resto, l’impasto della pasta e ferru è composto da farina, uova, latte e succo d’arancia. Una volta realizzata la loro tipica forma, si procede con la frittura.

Pinos

La Gallura è probabilmente la regina dei dolci di Carnevale per la sua varietà, perché anche i pinos, sebbene diffusi in tutta l’isola, sono originari dell’area. Sono tocchetti di pasta lievitata che poi vengono fritti e assemblati assieme grazie al miele o, in alcuni casi, al caramello.

Rugliettas

Sono tipici di Oliena e si preparano con la pasta violata. L’impasto viene disposto in lunghi fili che poi si intrecciano fino a formare dei cestini che successivamente vengono fritti. Una vera e propria arte, che meriterebbe “l’oscar” per la sua presentazione. Infatti, il procedimento è lungo: da tradizione le rugliettas vengono preparate a mano tirando uno per uno ogni filo.

Tzipulas

Le vere regine del Carnevale però non possono che essere le zeppole. A febbraio in Sardegna scoppia puntualmente una sorta di caccia al tesoro per capire dove si possano acquistare quelle più buone. Sono frittelle di pasta lievitata aromatizzate con scorza di limone e ricoperte di zucchero, con ulteriori ingredienti che possono essere aggiunti a seconda della zona. Curiosamente, anche la forma differisce a seconda dell’area in cui ci si trova. Nel centro-nord della Sardegna si è abituati a sfornarle nella forma di “lunghi serpenti”, e spesso ci si riferisce ad essa anche con il nome di “frittura araba”. Nel sud invece, sono ben più diffuse con il classico aspetto circolare.

Uvusones

C’è chi li chiama “babà alla sarda”, ma gli uvusones hanno una storia e una preparazione ben diversa. Tipici del centro Sardegna, gli uvusones sono soffici palline di pasta lievitata che dopo la frittura vengono farcite con miele e acquavite.

