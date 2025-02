Sardegna al festival TourismA, Portas: “Forte interesse per nostro territorio”

Si sta tenendo a Firenze in questi giorni la rassegna TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale a cui ha preso parte anche la Sardegna.

Una tre giorni di divulgazione e confronto delle iniziative legate alla promozione del patrimonio culturale, che ha visto l’Isola protagonista. Tra i presenti infatti vi è stata anche l’assessora alla cultura Ilaria Portas.

Con l’occasione è stata presentata la mostra: “Aristocrazie nuragiche ed etrusche nel mondo del Mediterraneo”, una rassegna che si occuperà di analizzare le relazioni tra il mondo tardo nuragico e quello etrusco.

“Sono molto felice di vedere che esiste da parte dei visitatori tutto questo interesse per il nostro territorio – ha affermato l’assessora Portas – che, fortunatamente non è più conosciuto solo per la sua meravigliosa zona costiera”.

“Un perimetro importante certo, e un settore turistico che ci ha resi famosi ed eccellenza nel mondo. Ma adesso – ha aggiunto – abbiamo necessità di dare respiro e notorietà anche alle zone più interne e a tutta la bellezza della storia veramente più antica che ci appartiene”.

