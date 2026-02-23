Platamona, una scultura per il piccolo Domenico

Un bimbo addormentato sulla sabbia, ma con un cuoricino disegnato sul petto vuoto. È l’ultima scultura realizzata a Platamona dall’artista Nicola Urru, che ha voluto dedicare la sua opera al piccolo Domenico, il bambino di Napoli morto sabato 22 febbraio dopo una lunga agonia dovuta a un grave errore nel trasporto del cuore che gli doveva essere trapiantato.

Un omaggio carico di emozione, scolpito nella sabbia con la delicatezza che contraddistingue le creazioni dell’artista sardo. Il cuore tracciato sul petto del piccolo richiama la storia che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. Domenico attendeva un cuore nuovo, ma l’organo partito da Bolzano è arrivato compromesso a causa di un trasporto sbagliato. Errato il contenitore ed errato il ghiaccio all’interno: così il cuore donato è arrivato “bruciato”.

Attraverso l’opera, Urru ha voluto rivolgere un pensiero commosso non solo al bambino, ma anche ai suoi genitori, affidando alla forza simbolica dell’arte un messaggio di vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia. La scultura, come spesso accade per le opere effimere realizzate sulla battigia, è destinata a essere cancellata dal vento e dal mare. Resta però un ricordo scolpito nella sabbia per trasformare il dolore in memoria condivisa.

