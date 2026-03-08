Chiesa Ortodossa, il missionario laico Luigi Floridia in Sardegna

Il missionario laico Luigi Floridia inizierà il suo percorso di fede in Sardegna a partire dal 9 marzo. L’arrivo è previsto la sera di domenica 8 marzo a Cagliari, dove sbarcherà con la nave proveniente da Palermo e sarà accolto dalla comunità della Chiesa Ortodossa Italiana presente nell’isola.

Floridia, conosciuto da molti come “Fratello Luigi”, racconta di aver vissuto oltre trent’anni fa un’esperienza di fede che ha cambiato profondamente la sua vita. Padre di famiglia e nonno, da allora ha intrapreso un cammino spirituale che lo ha portato a testimoniare la sua fede in numerosi Paesi, fondando cenacoli di preghiera e promuovendo momenti di incontro e condivisione.

Nel corso degli anni ha condiviso esperienze spirituali anche con il missionario Biagio Conte, compiendo pellegrinaggi durante i quali ha portato sulle spalle la Croce come simbolo di speranza e rinascita. Spesso accompagnato dal suo amico Vittorio Favazzo, conosciuto come Padre Elia Biagio, Floridia è impegnato anche in attività di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà, tra cui la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

A Cagliari sarà accolto da Roberto Pinna, vescovo della Chiesa Ortodossa Italiana, con il quale condividerà momenti di preghiera e incontri dedicati al dialogo spirituale e alla testimonianza di fede.

