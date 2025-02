Scarsa igiene e alimenti scaduti: multe a Cagliari e Monserrato

Un’operazione di vasta portata ha interessato la città di Cagliari e i comuni della provincia nelle giornate di sabato e delle prime ore della domenica.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della malamovida, alla sicurezza stradale e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi pubblici.

L’operazione ha visto l’impiego di numerosi reparti specializzati, tra cui unità cinofile, il Nucleo Elicotteri Carabinieri, i Carabinieri del NAS e i Carabinieri Cacciatori di Sardegna.

Uno degli aspetti principali dell’attività ha riguardato i controlli nei locali pubblici, dove sono emerse gravi violazioni delle normative sanitarie.

In un esercizio commerciale del cagliaritano, i Carabinieri del NAS hanno rilevato il mancato rispetto dei requisiti generali di igiene e l’assenza di una corretta applicazione delle procedure di autocontrollo, disponendo la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di conformità e contestando sanzioni per un totale di 3.000 euro.

A Monserrato, in un circolo privato, i militari hanno accertato la somministrazione di alimenti e bevande a soggetti non associati, in assenza di affiliazione ad associazioni riconosciute, elevando sanzioni per 5.000 euro e richiedendo la sospensione dell’attività al Comune competente.

