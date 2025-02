Cagliari, in fuga con moto rubata e droga: due 18enni arrestati

I due giovani non si sono fermati all'alt dei carabinieri facendo scaturire un inseguimento per la città. Il conducente risultava anche senza patente

Nella serata di ieri domenica 23 febbraio gli agenti del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari traevano in arresto due diciottenni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza in concorso. L’evento si è svolto quando due ragazzi si davano alla fuga a bordo di uno scooter Honda Sh una volta imposto l’ALT dagli agenti, scaturendo un pericoloso inseguimento per le vie cittadine.

Dopo diversi minuti di inseguimento i fuggitivi tentavano di discendere dal motociclo per dileguarsi, ma raggiunti dagli agenti ne scaturiva una colluttazione dove i quali riuscivano a rimontare sul motociclo per proseguire la fuga, la quale perdurava per diversi minuti sino a quando, all’altezza della chiesa di Bonaria, gli stessi abbandonavano il motociclo per darsi alla fuga a piedi.

Gli agenti discesi dal veicolo di servizio, riuscivano a raggiungere i fuggitivi a piedi nella piazza dei centomila e trarli in arresto. A seguito di accertamenti, il conducente, privo di patente, oltre ad essere denunciato all’A.G. per la reiterazione nella guida senza patente, é stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, motivo per cui veniva segnalata alla prefettura di Cagliari ex art 75 D.P.R. 309/90.

Il veicolo, su cui pendeva una denuncia di furto, é risultato essere già sequestrato. Su disposizione del Pubblico Ministero venivano tratti a giudizio direttissimo nella mattinata odierna dove il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma per il conducente.

