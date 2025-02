Controlli NAS nei B&B: diverse sanzioni a Cagliari e Oristano

Due B&B operanti senza autorizzazione sono stati sequestrati, altri due titolari deferiti. Somministrate multe per un valore di 20.000€

Una campagna nazionale di controlli sui B&B, condotta dai Carabinieri, ha portato all’ispezione di circa 2500 strutture, di cui oltre 500 (20%) risultate non conformi. L’attenzione si è concentrata su aspetti igienico-sanitari, strutturali, autorizzativi e, soprattutto, sull’obbligo di identificazione degli ospiti (art. 109 TULPS), vietando sistemi di check-in automatizzati senza verifica de visu.

Sono state rilevate 43 violazioni specifiche dell’articolo 109 TULPS, con conseguenti sanzioni, oltre a 731 violazioni amministrative e 61 penali, per un totale di oltre 500.000€ di sanzioni. A Pescara è stato sequestrato un B&B abusivo in un locale categoria C3 (ex sartoria).

I NAS di Cagliari, Oristano e province limitrofe hanno controllato 139 strutture, comminando sanzioni per oltre 20.000€. Due B&B operanti senza autorizzazione sono stati oggetto di sequestro amministrativo, mentre altri due titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti alla Questura. Questo evidenzia un’attenzione particolare alle irregolarità riscontrate nelle strutture ricettive sarde.

