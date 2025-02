Troppi tamponamenti a Cagliari: “Ho paura a guidare in città”

Incidenti, tamponamenti, traffico in tilt: nonostante i precedenti, Cagliari vive un crescendo di situazioni pericolose che mettono in difficoltà anche gli automobilisti più cauti

A lanciare una nuova segnalazione è una lettrice, Vittoria, che accende un faro sulle difficoltà della guida in città e sull’arroganza degli automobilisti.

“Ormai ho paura a guidare in città. In pochi rispettano le regole, vige la legge del più forte o di quello che ha fretta. Tutti hanno fretta di andare da qualche parte e non hanno tempo per fermarsi. Che sia a ridosso di una svolta, di uno stop o delle strisce pedonali. Se devo svoltare, non mi posso fermare. Ho mille occhi ovunque, ma c’è sempre qualcuno che mi viene addosso o che rischia di farlo, non rispettando le regole”.

Nonostante l’errore, nessuno vuole prendersi la responsabilità.

“Se glielo fai notare, ti mandano a cag*re. Se li inviti a compilare il cid, trovano mille scuse o cercano di scappare. Se non possono scappare, si alterano e cercano di rigirare la frittata. Senza contare che se ci sono dei testimoni, quasi tutti si fanno i fatti loro”.

Alla lunga la situazione diventa insostenibile, e non basta la presenza di dossi o limite di sicurezza.

“Mi chiedo ogni volta cosa può fare l’amministrazione. Dico niente, perché di incidenti a Cagliari se ne leggono quasi tutti i giorni e sono sempre o mancate precedenze o causa di arroganza. La gente deve capire che non siamo su una pista da formula uno! Tutti che vanno di corsa, di fretta… quando basterebbe uscire qualche minuto prima o avere un po’ di cervello” conclude.

