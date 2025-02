Consiglio regionale, frasi shock di Bartolazzi | Il centrodestra: “Inopportuno”

Il centrodestra ha sollevato critiche per l'intervento dell'assessore Bartolazzi in Consiglio regionale, in cui ha accostato la Sardegna al Sudan e citato il caso della bambina morta ad Alghero

Un intervento che ha suscitato forti critiche da parte della minoranza quello dell’assessore Armando Bartolazzi ieri pomeriggio in Consiglio regionale. L’esponente della Giunta, difendendo la riforma sanitaria, ha utilizzato toni forti accostando la Sardegna al Sudan per alcuni episodi controversi, ma soprattutto citando il triste fatto della bambina deceduta di recente all’ospedale di Alghero come simbolo delle carenze del sistema.

“Mi dispiace che lei continui a usare certi paragoni, perché è vero che i problemi della sanità sono tanti ma che lei ci paragoni al Sudan, con tanto rispetto per il Sudan, indicando la Sardegna come terzo mondo non lo accettiamo” ha tuonato Alice Aroni del gruppo misto.

Sarcastico invece l’intervento di Corrado Meloni di Fratelli d’Italia: “Mi spiego l’atteggiamento paternalistico che lei ogni tanto sfoggia in Aula, un po’ dal sapore coloniale. Credo che lei si consideri oltre che Rombo di Tuono anche Scipione l’Africano. Credo non sia un atteggiamento consono”.

Duro invece Piero Maieli di Forza Italia, che non ha mandato giù la frase sul caso della bambina morta ad Alghero. “Ho detto che i 5 Stelle avevano imparato un po’di stile della democrazia, ma non è così – ha detto il consigliere – Assessore lei si dovrebbe vergognare, lo dico platealmente. Quello che ha citato è un caso sanitario, non di cattiva sanità, che può essere una disgrazia, perché ci sono indagini in corso. Sta utilizzando la morte di una bambina di 7 anni per non so quali fini”.

Sulla stessa linea Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia: “Non possiamo citare una disgrazia per giustificare una norma del Consiglio regionale. Comprendo che probabilmente voleva dire qualcosa di diverso, ma stiamo attenti a quello che si dice in quest’Aula, perché dietro a quel fatto ci sono sofferenze su cui dobbiamo fare solo silenzio”.

