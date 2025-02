Cagliari, tamponamento a catena sull’Asse Mediano: code chilometriche

Tamponamento a catena questa mattina a Cagliari sull’Asse Mediano, in direzione Poetto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto, causando il ferimento lieve di alcuni passeggeri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità: il traffico è andato in tilt, con code che si sono estese fino alla 131 dir, dal bivio di Genneruxi.

Le autorità stanno lavorando per ristabilire la normale circolazione e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

