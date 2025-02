Sul posto sono intervenute sia una ambulanza del 118 che un elisoccorso proveniente da Alghero. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Dramma a Porto Torres nel pomeriggio, dove un 65enne è stato stroncato da un infarto mentre era in casa. Sul posto sono intervenute sia una ambulanza del 118 che un elisoccorso proveniente da Alghero. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante i diversi tentativi di rianimazioni.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Porto Torres.

