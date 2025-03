Piccoli illude, Orsolini la ribalta: il Cagliari cade a Bologna

Il Cagliari cade al Dall’Ara di Bologna e rimedia la seconda sconfitta consecutiva. I padroni di casa ribaltano la sfida nella ripresa: 2-1, al gol iniziale di Piccoli risponde la doppietta di Orsolini.

Come al solito, i rossoblù guidati da Nicola hanno provato a leggere la gara, contenendo i padroni di casa. Copione seguito alla perfezione nella prima frazione, col gol di Piccoli a dare una piccola ma bella illusione.

Sono i cambi della ripresa che cambiano il volto alla partita. Italiano li azzecca, Nicola rimane intontito. E anche il Cagliari paga il cambiamento d’inerzia.

La Partita.

Il Bologna parte a spron battuto e coglie due opportunità nei primi minuti: prima Calabria e poi Castro non trovano la porta. Al 21’ però passa il Cagliari: break di Piccoli, servizio per Augello e sul cross è lo stesso bomber rossoblù a finalizzare di testa. I padroni di casa si impongono con un giro palla sterile, che porta solo a una conclusione di Orsolini ribattuta da Obert.

Il Bologna pareggia in avvio di ripresa su rigore con Orsolini, dopo il contatto tra Felici e Cambiaghi. Al 50’, Caprile frena un destro potente di Freuler e a seguire respinge prima un destro velenoso di Castro e poi un colpo di testa di Erlic. Al 56’ partita ribaltata: buona giocata di Cambiaghi sulla sinistra, Orsolini insacca il 2-1 da pochi passi. Nicola prova a scuotere i suoi coi cambi, ottenendo poche risposte. Il tris di Lucumì viene annullato per fuorigioco al 75’. Non accade più nulla fino al triplice fischio finale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it