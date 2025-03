Bologna-Cagliari 2-1, le pagelle: Felici ingenuo, i cambi confondono

Il Cagliari perde 2-1 contro il Bologna al Dall’Ara e può mangiarsi le mani per due ingenuità. I sardi, passati in vantaggio nel corso di un ottimo primo tempo, entrano molli nella ripresa e subiscono il forcing felsineo. Le pagelle:

Caprile 7: Attento nel momento più critico del Cagliari nella ripresa, con due parate consecutive prima su Castro e poi su una pericolosa deviazione di Zappa.

Mina 5,5: Buon primo tempo, poi cala nella ripresa dove viene ubriacato sull’assist che porta al 2-1 dei padroni di casa.

Luperto 6: Attento alla sinistra di Mina, non ha colpe sui gol.

Obert 6: Lotta contro Orsolini e riesce a contenerlo in diversi frangenti. (46′ Felici 5: Fallo ingenuo appena entrato e rigore regalato ai felsinei, poi gara spenta che conferma un periodo di appannamento dopo l’exploit di gennaio)

Zappa 6: Non spinge tanto e resta abbastanza bloccato. Prova comunque positiva contro un Cambiaghi ispirato.

Augello 5,5: Bravo ad accompagnare l’azione dell’1-0 e a servire un cross al bacio. Nella ripresa però si perde Orsolini sul secondo gol felsineo.

Adopo 5,5: Va in difficoltà nella ripresa, quando il Bologna alza i giri del motore e taglia con facilità la mediana. (67′ Marin 5,5: Ha il merito di ricompattare la mediana dopo il forcing felsineo, ma poi non crea nulla)

Makoumbou 6: Buona prova in fase di contenimento nel primo tempo, poi cala leggermente nella ripresa ma più per meriti di Freuler e compagni. (83′ Viola sv)

Zortea 5,5: Gli avversari ormai gli hanno preso le misure e lui inizia a faticare a trovare gli spazi giusti in zona d’attacco. Bravo però ad aiutare Zappa a destra. (75′ Gaetano sv)

Luvumbo 6: Prova ampiamente sufficiente, con alcuni spunti interessanti. Peccato però per l’infortunio, stagione sfortunata. (66′ Coman 5,5: Entra senza incidere)

Piccoli 7: Gol da bomber vero, costruendo l’azione e andando a staccare di testa. Poi gara condotta con la solita grinta.

Nicola 5: Azzecca l’assetto tattico con il 4-4-2, azzecca l’impostazione di attesa e ripartenza, va in vantaggio e gestisce bene il primo tempo. Poi la ripresa è un incubo. Il primo cambio si rivela disastroso, con Felici che consegna il rigore al Bologna, ma anche gli altri non migliorano la situazione. Da rimproverare inoltre l’atteggiamento a inizio secondo tempo: inammissibile entrare in campo così molli e impaurirsi al primo gol subito. Le sostituzioni poi portano più confusione che benefici.

