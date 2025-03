Ozieri, auto abbatte una ringhiera e colpisce due veicoli in sosta

Brutto incidente nella tarda serata di ieri a Ozieri. Poco prima della mezzanotte, una vettura è finita contro due auto parcheggiate dopo aver abbattuto una ringhiera lunga oltre 15 metri in via Monsignor Pisanu. L’impatto ha provocato danni ingenti sia ai veicoli coinvolti sia al parapetto della strada.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, che ha messo in sicurezza una delle auto per evitare che precipitasse nella strada sottostante. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non si registrano feriti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it