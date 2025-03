Mimit convoca tavolo Portovesme, Meloni: “E’ tempo di chiarezza”

Questa mattina il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera alla convocazione di un tavolo sulla vertenza Portovesme srl. Una notizia che è stata accolta con favore da parte del senatore del Pd Marco Meloni.

L’esponente del Partito Democratico attraverso una nota ha sottolineato la determinazione del lavoratori, che è stata fondamentale per la decisione del ministro Urso: “La convocazione del tavolo al MIMIT è un risultato ottenuto solo grazie alla determinazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e della Regione Sardegna, che hanno difeso con forza il diritto al lavoro e il futuro industriale del Sulcis“.

La battaglia però non finisce qui: “Ma il problema resta: da troppo tempo la destra al Governo tergiversa. Dopo le passerelle di dicembre davanti ai cancelli dell’industria, i Ministri Urso e Calderone hanno preso tempo fino ad arrivare a scaricare responsabilità sulla Regione”.

Il Senatore Meloni poi incalza l’Esecutivo: “Perché il Governo fa partire le convocazioni dei tavoli sempre all’ultimo secondo? Forse è una coincidenza che la convocazione sia arrivata solo dopo l’annuncio della chiusura, poi rientrata, dell’unico pezzo di stabilimento che doveva rimanere aperto, i forni Waelz, fondamentali non solo per Portovesme ma per l’intero sistema produttivo italiano”.

“Ma è evidente – conclude – che dalla desertificazione industriale del Sulcis verranno guai per tutto il Paese. Per il Sulcis e per l’Italia è il tempo della chiarezza e possibilmente delle certezze, non di alibi da parte del Governo“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it