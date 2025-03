Pula, paura in piena notte: auto in fiamme

Momenti di paura nella notte a Pula, dove un’autovettura in sosta è stata avvolta dalle fiamme in via Salvo D’Acquisto. L’allarme è scattato intorno alle 3:20, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti con una squadra del distaccamento portuale.

Cinque operatori, a bordo di un’autopompa, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo ad altri mezzi.

L’incendio ha provocato lievi danni a un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze, colpito dal forte irraggiamento del calore. Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio, non escludendo nessuna ipotesi.

