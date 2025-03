Grave incidente ieri pomeriggio sulla 125, dove tre auto e un camper sono rimasti coinvolti in uno scontro

Muravera, scontro tra 3 auto e un camper: in 5 in ospedale

Un incidente ha paralizzato il traffico sulla ss 125 nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Muravera. Tre auto e un camper si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento, provocando il ribaltamento del caravan a bordo del quale viaggiavano due turisti stranieri. Una delle vetture coinvolte è invece finita fuori strada.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, con l’immediato intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno messo in sicurezza i veicoli e estratto due persone rimaste bloccate. Sul posto sono giunte tre ambulanze, di cui una medicalizzata, per prestare soccorso ai feriti.

Cinque persone sono state trasportate in ospedale: due sono state trasferite a Cagliari, mentre altre tre hanno raggiunto il nosocomio di Muravera. Un sesto coinvolto, fortunatamente, non ha avuto bisogno di cure mediche.

Oltre ai sanitari del 118, presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

