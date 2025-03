Caso Todde, il Campo Largo ricorre contro ordinanza di decadenza

Al fianco della presidente Todde non ci sono solo il Pd e il M5S ma anche Avs, Orizzonte Comune, Uniti per Todde e Sinistra Futura

Il Campo Largo ricorre contro l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia elettorale ai danni della presidente Alessandra Todde. La decisione affianca il precedente ricorso depositato dai legali della governatrice.

I partiti di maggioranza sollevano dubbi in merito alla proporzione tra le contestazioni avanzate e le conseguenze che la richiesta avrebbe nei confronti del voto elettorale. Sotto la lente d’ingrandimento anche il conflitto di attribuzione con lo Stato sulle regole che moderano le rendicontazioni delle campagne elettorali.

Al fianco della presidente Todde non ci sono solo il Pd e il M5S ma anche Avs, Orizzonte Comune, Uniti per Todde e Sinistra Futura. Spicca l’assenza dei Progressisti, sempre molto attendisti per quanto riguarda le decisioni della maggioranza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it