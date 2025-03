L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al Brotzu. Si indaga sulle cause dell'incidente

Terrore a San Sperate, operaio cade da cantiere: è in codice rosso

Momenti di paura a San Sperate dove un operaio che stava lavorando ad un cantiere lungo la statale provinciale 4 è caduto da un’altezza di circa 4 metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi che sono intervenuti con l’elicottero per trasportare d’urgenza al Brotzu il ferito.

All’uomo è stato assegnato un codice rosso. Intanto, sono in corso le indagini per comprendere le cause dell’incidente. Numerosi i traumi riportati dall’operaio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it