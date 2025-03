Caso Todde, frecciata di Fenu all’opposizione: “Verità incontrovertibile”

Anche il deputato del Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu è intervenuto a sostegno della presidente Alessandra Todde, dopo la comunicazione della Corte dei Conti che ha confermato la regolarità della rendicontazione delle spese in occasione della campagna elettorale.

“La Corte Conti ha confermato l’assoluta regolarità della rendicontazione delle spese per la campagna elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna, non solo per il M5S, ma anche per il comitato elettorale” ha affermato in apertura Fenu in una nota.

“Questo pronunciamento – prosegue – conferma quello che abbiamo sempre detto in queste settimane: il comitato elettorale e il M5S hanno operato in maniera legittimità e trasparente per quanto riguarda la rendicontazione delle spese del M5S e di Alessandra Todde”.

Poi in chiusura la frecciata alle opposizioni: “Come detto da Winston Churchill, ‘La verità è incontrovertibile. La malizia la può attaccare, l’ignoranza la può deridere, ma alla fine la verità è ancora lì'”.

