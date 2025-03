Lutto a Oristano, è scomparsa Gisella Masala: “Rattristati e scossi”

Portavoce del Comitato per il diritto alla Salute, lottava con un brutto male. Lungo messaggio di cordoglio da parte della Asl 5: "La ringraziamo per aver fatto della sua professione di medico una missione"

Giorno di lutto a Oristano poiché si è spenta prematuramente Gisella Masala, portavoce del Comitato per il diritto alla Salute delle provincia.

Originaria di Ghilarza, la donna combatteva dalla scorsa estate con un brutto male. La Asl di Oristano ha così voluto renderle omaggio e diffondere un ultimo saluto:

“Siamo profondamente rattristati e scossi per la notizia della scomparsa della dottoressa Gisella Masala, medico dalla grande professionalità e umanità, ma anche persona dal grande cuore, sempre impegnata nell’aiutare i più deboli e le persone che soffrono”.

Tanti i progetti a cui Masala aveva preso parte, tra cui il taglio del nastro, lo scorso 4 gennaio, del nuovo giardino dell’Hospice di Oristano.

“Ringraziamo la dottoressa Masala anche per questo progetto, per questo giardino – ha aggiunto il dottor Serusi, direttore della Asl 5 di Oristano – e la ringraziamo per aver fatto della sua professione di medico una missione, che si è tramutata sempre in un costante aiuto verso i pazienti più fragili e verso chi aveva bisogno di un aiuto o di un supporto di qualsiasi tipo”.

