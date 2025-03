Posada, violento assalto a un portavalori: banditi in fuga

Nuovo assalto a un portavalori in Sardegna, questa volta tra Posada e Torpè: ritorna l'incubo nelle strade dell'Isola

Momenti di tensione sulla strada provinciale 24, tra Posada e Torpè, dove questa mattina un furgone portavalori della Mondialpol è stato assaltato. Il mezzo, proveniente da Alà dei Sardi, è stato preso di mira da un commando armato nella località di S’Aiudu ‘e Entu.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, con la polizia che sta conducendo le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’esito della rapina né sull’eventuale bottino. Le ricerche dei fuggitivi sono in corso, mentre gli inquirenti lavorano per chiarire i contorni dell’accaduto.

