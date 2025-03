Un 35enne di origine nigeriana è finito in carcere dopo aver trasgredito la misura dei domiciliari a cui era stato sottoposto per precedenti reati

Selargius, era ai domiciliari ma spacciava: 35enne finisce in carcere

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri di Selargius hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 35enne di origine nigeriana, disoccupato e domiciliato nella località Pitz’e Pranu. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Uta, in seguito a un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria è arrivata dopo che il 28 febbraio scorso, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, i militari avevano sorpreso l’uomo in possesso di 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Dopo l’arresto, il 35enne era stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Tuttavia, le violazioni accertate e i nuovi elementi emersi hanno spinto il giudice a revocare la misura alternativa e a disporre il suo trasferimento in carcere.

