Quartu Sant’Elena, maltrattamenti all’ex e possesso di cocaina: 43enne in manette

Un 43enne è stato arrestato per maltrattamenti dopo la denuncia dell'ex compagna. Durante l'arresto i Carabinieri hanno trovato 8 grammi di cocaina

Si è conclusa con l’arresto la vicenda giudiziaria di un muratore di 43 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica di Cagliari. L’intervento dei Carabinieri rappresenta l’atto finale di un’indagine delicata, avviata lo scorso marzo, quando l’ex compagna dell’uomo aveva deciso di interrompere il silenzio denunciando una “prolungata serie di comportamenti vessatori” subiti nel tempo.

I militari, attivando immediatamente i protocolli di tutela d’urgenza previsti dal “Codice Rosso”, avevano raccolto elementi tali da spingere l’Autorità Giudiziaria a disporre la misura restrittiva per proteggere la vittima. Tuttavia, proprio durante le fasi dell’arresto e della successiva perquisizione, è emerso un nuovo profilo di illegalità. Gli uomini dell’Arma hanno infatti rinvenuto nella disponibilità del 43enne oltre 8 grammi di cocaina, portando così alla contestazione aggiuntiva del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il sequestro della droga è scattato istantaneamente, mentre l’uomo è stato scortato presso la propria abitazione per l’espiazione della pena. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nelle denunce per maltrattamenti, grazie alle quali è possibile attivare strumenti di protezione rapida per le donne in pericolo. Il 43enne dovrà ora rispondere non solo delle condotte violente nei confronti della ex partner, ma anche del possesso di stupefacenti rinvenuti durante il blitz.

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