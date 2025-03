Marras lavorava come autotrasportatore e aveva una grande passione per le moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 16: le cause sono ancora in corso d'accertamento

Incidente mortale, Sardara in lacrime per Alessio Marras

Sardara è una comunità in lutto: il 30enne morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 62 si chiamava Alessio Marras ed era uno dei giovani del paese. Lavorava come autotrasportatore e aveva una grande passione per le moto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16: le cause sono ancora in corso d’accertamento, ma sembra che Marras abbia perso il controllo della sua Ducati Monster, terminando la corsa contro il guardrail. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri di Sardara, ha disposto il sequestro della motocicletta e la restituzione della salma ai familiari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it