Insulti sui social, Beniamino Zuncheddu al fianco di Irene Testa

Beniamino Zuncheddu al fianco di Irene Testa. L’uomo, ingiustamente incarcerato per oltre 30 anni, ha espresso il proprio supporto alla garante dei detenuti, oggetto in queste ore di gravi insulti sui social.

Testa ha reso noto un messaggio inviato da Zuncheddu.

“Ciao Irene, per chi non conosce la realtà delle carceri e di tutto ciò che la circonda, non può capire quanta sofferenza, bisognerebbe provare per credere, e ringrazio ogni giorno che ci sono persone con un cuore umano che si prendono cura degli ultimi!Ma nella vita nessuno può essere certo che di quest’acqua non ne berrà, anch’io purtroppo non avrei mai pensato che mi potesse accadere una cosa del genere, perciò mai dire a me non succederà, io ringrazio tantissimo a tutte quelle persone che come te si prendono a cuore i carcerati ,così come le famiglie!Grazie!“.

La garante dei detenuti ha così commentato il messaggio: “Sono queste le cose che mi danno la forza di andare avanti in un ambito certamente complesso”.

