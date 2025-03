Il secondo motociclista coinvolto, un uomo di Sestu classe 1983, ha riportato lesioni giudicate meno gravi e non è in pericolo di vita

Incidente stradale sulla SS125: centauro in gravi condizioni

Nel pomeriggio odierno, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti sulla SS125 all’altezza del km 41, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro tra due motociclette.

I militari operanti, coordinandosi con il personale del 118 giunto sul posto, hanno messo in sicurezza l’area per consentire l’intervento dell’elisoccorso, resosi necessario per il trasporto urgente presso l’ospedale Brotzu di uno dei due motociclisti, un uomo di Quartu Sant’Elena classe 1983, il quale, avendo perso conoscenza, è stato intubato prima del trasferimento.

Il secondo motociclista coinvolto, un uomo di Sestu classe 1983, ha riportato lesioni giudicate meno gravi e non è in pericolo di vita.

Sono in corso i rilievi da parte dei militari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

