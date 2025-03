Cagliari, bufera viabilità | Serra (FI): “Basta dogmi, rivedere strade e parcheggi”

“Basta dogmi sulla viabilità, sul traffico e sui parcheggi nella città di Cagliari“. Inizia così la nota di Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, che interviene sulle recenti polemiche riguardo alla viabilità del capoluogo, ormai falcidiata da incidenti che bloccano il traffico principalmente tra l’Asse Mediano e viale Marconi.

“Bisogna prendere atto che il senso unico in viale Marconi – prosegue Serra – non ha dato, per usare un eufemismo, i frutti sperati e che la situazione quotidiana dell’Asse Mediano, ormai snaturato nella sua funzione originaria, è anche figlia di tale decisione. Così come il blocco dei progetti per i parcheggi sotterranei in centro è stata una scelta ideologica e sbagliata”.

E incalza: “Anziché perseverare con una visione dottrinale, miope e quasi autoritaria, occorre avere l’umiltà e il coraggio di rivedere un’impostazione che non funziona. Ciò vale anche per le piste ciclabili“.

Serra dice di comprendere “la posizione di chi ha contribuito sul piano tecnico e politico a quelle scelte”, ma “non ci si può trincerare in una strenua difesa di un modello che sul piano pratico ha prodotti più costi, non solo economici, che benefici”.

