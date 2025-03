Sardegna con il naso all’insù: domani l’eclissi parziale di Sole

Anche dall'Isola sarà possibile osservare l'eclissi parziale di sole prevista per domani mattina. Massimo della copertura previsto per poco prima di mezzogiorno

Anche dalla Sardegna sarà possibile osservare l‘eclissi parziale di Sole che avverrà domani mattina, 29 marzo 2025.

La visibilità migliore del fenomeno la si avrà dal Quebec, ma anche dall’Italia e dall’Isola sarà possibile osservare il tutto, seppure con una percentuale della copertura minore.

A Cagliari l’inizio dell’eclissi è fissato per le 11:24 e il massimo della copertura lo si avrà orientativamente alle 11:54. A quel punto infatti la Luna dovrebbe coprire il 3% del sole. La fine invece è prevista per le 12.23 circa.

Condizioni migliori per l’osservazione si avranno a Sassari e nel Nord-Ovest dell’Italia, con la copertura che dovrebbe giungere al 5% nel suo picco. Perciò, per quanto riguarda gli orari del Nord Sardegna, il fenomeno dovrebbe partire alle 11:21 per raggiungere il picco alle 11:56 e concludersi alle 12:31.

Per guardare l’eclissi si raccomanda l’uso di occhiali dotati di lenti e filtri specifici per l’evento.

