Fiocco azzurro dopo 4 anni: Monteleone Roccadoria accoglie Brando

In un momento storico in cui la natalità è in forte ribasso e i paesi soffrono lo spopolamento, la nascita di un bambino diventa direttamente un fatto rilevante: la felicità di tutta la comunità

Un bambino nato dopo 4 anni dall’ultima volta: accade a Monteleone Roccadoria, comunità che sta festeggiando in queste ore la venuta al mondo del piccolo Brando. A renderlo noto è stato un tenero post sui social.

In un momento storico in cui la natalità è in forte ribasso e i paesi soffrono lo spopolamento, la nascita di un bambino o una bambina diventa direttamente un fatto pubblico rilevante. Come ha spiegato Giovannina Fresi.

“Condividiamo con tanta gioia la nascita del piccolo Brando, insieme ai genitori, la sorellina Deva, nonni e zii, augurandogli una vita piena e felice. La nascita di un bambino/a non è mai un fatto privato, non può riguardare solamente la sfera individuale, personale o familiare, ma coinvolge tutta la Comunità nella quale è accolto con entusiasmo, gioia e responsabilità (cosi e’ per noi …). Non più un fatto privato, ma pubblico! L’attenzione e la cura rivolta alla natalità, alle famiglie, ai giovani e anziani, è il riflesso vivo, reale, l’immagine delle nostre Comunità, dell’intera società civile, capace di collaborare attivamente nella prosecuzione della vita. I figli non sono un optional o una minaccia, bensì un dono preziosissimo che arricchisce tutti e apre alla vita piena, libera. Buona vita a te Brando”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it