Livorno, clamoroso assalto ai portavalori: i banditi con accento sardo | Video

Assalto ai blindati nel tardo pomeriggio di ieri sulla Variante Aurelia, nei pressi di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Una decina di rapinatori, che dai video ripresi dai testimoni parlerebbero con accento marcatamente sardo, hanno assaltato due portavalori della ditta Battistolli, riuscendo a sottrarre quasi 4 milioni di euro.

L’azione è scattata intorno alle 18.30, subito dopo la galleria di San Carlo in direzione Roma, in un tratto di strada ristretto a causa di lavori in corso. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno bloccato la carreggiata con un furgone per il trasporto di animali, dato poi alle fiamme, e hanno esploso alcuni colpi di fucile in aria per costringere i vigilantes a uscire dai mezzi blindati, dopo averne speronato uno.

Il piano, studiato nei minimi dettagli, è stato eseguito con precisione militaresca. Dopo aver prelevato il denaro, la banda è fuggita verso Sud, lasciando dietro di sé vetture incendiate e una densa colonna di fumo visibile a distanza.

L’intera area è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi della polizia scientifica e le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco. Durante la notte, le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco in tutta la Toscana, ma al momento i rapinatori non sono stati rintracciati. Fortunatamente, non si registrano feriti.

