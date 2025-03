Un 46enne è finito in manette per aver cercato di forzare un distributore di sigarette a Monserrato

Monserrato, cerca di forzare un distributore di sigarette: 46enne in arresto

Tentava di forzare un distributore automatico di sigarette in via del Redentore a Monserrato. Un’operazione dei Carabinieri del Radiomobile di Cagliari ha portato all’arresto di un 46enne di Monserrato per tentato furto aggravato.

Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno udito rumori metallici sospetti provenienti da una rivendita di tabacchi e, avvicinandosi, hanno colto in flagrante l’individuo intento a scassinare il distributore con due bastoni in ferro e un mattone. Il pronto intervento dei Carabinieri ha impedito il furto e ha portato al sequestro degli strumenti utilizzati.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, in corso presso il tribunale di Cagliari.

