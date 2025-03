La Sardegna continua a spopolarsi: “Situazione preoccupante”

I dati pubblicati dall’Istat nella giornata odierna e aggiornati al primo gennaio 2025 restituiscono una situazione demografica della Sardegna parecchio preoccupante. La riduzione della popolazione isolana continua e si aggrava anno dopo anno.

A sottolineare i dati è in particolare Mauro Carta, Presidente delle Acli Regionali della Sardegna.

“La Sardegna continua a perdere popolazione: tra 2023 e 2024 avevamo perso un comune della dimensione di Dorgali, quest’anno perdiamo l’equivalente della popolazione di Macomer. Ma non solo perdiamo popolazione in senso assoluto, soprattutto perdiamo popolazione giovane. Gli under 15 sono oggi meno del 10% della popolazione e siamo gli ultimi in Italia: vent’anni fa eravamo al 13° posto per popolazione giovane. A questo, va aggiunto il fatto che cala ancora la popolazione attiva, quella che lavora e con tasse e contributi, sostiene il sistema del welfare pubblico, e aumenta la popolazione più anziana. A livello comunale, sono ben 132 i comuni con meno di 1000 residenti”.

Secondo Carta “sono necessari interventi strutturali di medio e lungo periodo che permettano di invertire la rotta. Innanzitutto, occorre una lotta senza quartiere al lavoro povero. Con stipendi troppo bassi o si va verso l’emigrazione o si rimanda all’infinito la scelta di mettere su famiglia. In secondo luogo, occorre aumentare la competitività della Regione sulla innovazione tecnologica. Infine, occorre prendere atto del fatto che la cura delle persone diventerà sempre più un ambito di lavoro. Formare sardi o attrarre famiglie dall’estero, piuttosto che singoli lavoratori, è un percorso strutturale che va costruito e non lasciato alla occasionalità”.

I dati sulla popolazione al 1 gennaio 2025, pubblicati questa mattina dall’Istat, indicano che nel 2025 la popolazione della Sardegna ha continuato a scendere, attestandosi alle 1.561.339 unità. Sono state perse ulteriori 9.114 unità.

Complessivamente dal 2016 ad oggi, la Sardegna ha perso 96.799 residenti, vale a dire poco sotto quanti risiedono attualmente nei 155 comuni meno popolati della Sardegna.

