Rizzi replica alla Lega: “La scuola di Tempio non ha sborsato mezzo euro”

Dopo le critiche del deputato Giagoni per la visita di Rizzi in Sardegna, l'attivista ha replicato duramente sui social: "La Lega partito nemico degli animali"

La visita di Enrico Rizzi in Sardegna ha lasciato dietro una lunga scia di polemiche. Anche dal mondo della politica sono arrivate le reazioni alla presenza dell’attivista nell’Isola lo scorso weekend, con la tappa all’istituto Don Gavino Pes di Tempio Pausania che ha acceso le polemiche del deputato leghista Dario Giagoni, secondo cui Rizzi avrebbe solo fatto propaganda.

“La Lega di Salvini, con i suoi esponenti sardi, da alcuni giorni attacca me e la scuola che nei giorni scorsi mi ha ospitato in Sardegna” replica Rizzi sui social alle accuse del parlamentare del Carroccio. “Parlano di soldi pubblici spesi male. Sarebbe bastato informarsi per sapere che la scuola non ha sborsato mezzo euro e che mi sono recato all’Istituto a spese mie. Il rinfresco vegano è stato pagato dagli insegnanti, di tasca loro”.

E incalza: “Parlano di azione sbagliata che non si poteva fare. Sarebbe bastato informarsi per sapere che educare al rispetto degli animali con interventi didattici, è un’attività lecita perchè prevista dall’art. 5 della Legge 189/04. Da un partito nemico n. 1 degli animali, che da anni sostiene la caccia, gli allevatori, i circhi con animali, che sfotte chi ha fatto una scelta di vita vegetariana e vegana, ovviamente non mi stupisco più di tanto e spero che vadano a casa quanto prima”.

Rizzi ringrazia la scuola e la preside, oggetto di attacchi sui social per averlo ospitato. “Fortunatamente quella scuola, così come tante altre, anzichè invitare qualcuno che imbraccia un fucile, così come successo in alcune Regioni governate dalla Lega, ha preferito invitare qualcuno che imbraccia solo la missione di difendere ed avere rispetto per la vita di chi non ha la possibilità di poter reclamare i propri diritti. Onore a quella scuola. Onore agli insegnanti”.

