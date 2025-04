Una bimba di 3 mesi era stata ricoverata al Brotzu, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Perciò la struttura ha organizzato un volo salvavita per la capitale

Cagliari, corsa contro il tempo per salvare neonata: trasportata a Roma

Una bambina di tre mesi è stata trasportata d’urgenza con un volo salvavita dal Brotzu di Cagliari al Bambino Gesù di Roma.

Le sue condizioni infatti erano apparse critiche fin dal suo primo ricovero al Brotzu e così lo staff si è adoperato immediatamente per organizzare il trasferimento.

Così il dottor Giuseppe Masnata, direttore della Pediatria del Brotzu, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine da estendere a tutto il personale del servizio di emergenza per l’impegno straordinario dimostrato oggi nel garantire il volo di trasferimento per una bambina di soli 3 mesi, in condizioni critiche, dalla nostra pediatria all’ospedale Bambino Gesù”.

“Grazie di cuore – ha concluso – per il vostro instancabile lavoro e per la passione che mettete nel soccorrere e aiutare chi è nel bisogno”.

