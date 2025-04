Inter-Cagliari, dove vederla e le probabili formazioni

Dopo la brillante vittoria nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter è pronta a tornare in campo in campionato. Sabato 12 aprile alle ore 18, i nerazzurri ospitano il Cagliari a San Siro per la 32ª giornata di Serie A.

Per la squadra di Simone Inzaghi, l’obiettivo è chiaro: blindare il primo posto in classifica e lasciarsi alle spalle il pareggio di Parma nell’ultimo turno. Ma la sfida contro i sardi arriva nel mezzo di un aprile incandescente, con la Champions alle porte e la necessità di gestire al meglio le energie del gruppo. Ecco perché Davide Nicola e i suoi ragazzi sperano di poter sfruttare qualche segnale di debolezza degli avversari.

Probabili formazioni

Tanti i dubbi di formazione per il tecnico interista. In difesa, De Vrij potrebbe far rifiatare Acerbi, mentre Zalewski si prepara a esordire da titolare al posto di Darmian. In attacco, possibile turno di riposo per Thuram, con Arnautovic favorito per affiancare Lautaro Martinez.

Il Cagliari, dal canto suo, arriva al Meazza con fiducia: quattro punti nelle ultime due gare hanno permesso alla squadra di prendere respiro rispetto alla zona retrocessione. Non ci saranno molte modifiche, con il solo Prati in dubbio a centrocampo e Zappa pronto a rilevare Palomino in una difesa che potrebbe tornare a quattro. Sulla trequarti, Viola sembra ancora favorito su Gaetano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All.Inzaghi.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo, Zortea, Luvumbo; Viola; Piccoli. All. Nicola.

Dove vedere Inter-Cagliari

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per seguirla in tv sarà possibile scaricare l’app su una smart tv compatibile o, per gli abbonati anche a Sky, attivare il servizio Zona Dazn e sintonizzarsi sul canale 214.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it