Cagliari, programma integrato per Sant’Avendrace, San Michele e Is Mirrionis

Il Comune di Cagliari annuncia l’avvio del programma integrato di rigenerazione urbana che coinvolgerà i quartieri di Sant’Avendrace, San Michele e Is Mirrionis. Un’iniziativa ambiziosa che si arricchisce di un importante successo: il primo posto nel bando della Regione Sardegna, che ha approvato un cofinanziamento di 797.000 euro destinato alla riqualificazione del campetto di via Cornalias e delle piazze prospicienti il complesso Sacripanti.

La realizzazione del progetto contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti, promuovendo la socializzazione, il benessere e la salute collettiva. La riqualificazione dell’area favorirà la coesione sociale, offrendo uno spazio inclusivo dove residenti di diverse età e background possono incontrarsi, interagire e partecipare ad attività comunitarie.

Il progetto prevede: aree alberate per sosta e relax – Un’area multifunzionale pensata per famiglie, gruppi e anziani, con tavoli per giochi come dama e scacchi, e panche in calcestruzzo posizionate all’ombra di alberi di Giuda. La pavimentazione sarà in terra stabilizzata; Area gioco bambini – Uno spazio creativo e inclusivo con superfici in gomma antitrauma colorata, altalene di vario tipo e rilevati di gomma per seduta e arrampicata. La pavimentazione avrà grafiche che richiamano il gioco del Pincaro.

Aree multisport – Uno spazio multifunzionale con una superficie pavimentata in resina adatta a diverse età, destinato a basket e calcetto. Sarà presente un dispositivo/parete centrale con canestri a diverse altezze e maniglie per arrampicata. Area gradonata – Una platea con piattaforme a diverse altezze che si relaziona con lo spazio gioco, utilizzabile come scena per eventi. Piccole piazze adiacenti – Riqualificazione delle due piccole piazze del complesso Sacripanti con terra stabilizzata per le aree alberate e pavimentazione antitrauma per le aree gioco.

