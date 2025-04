La lettura dei grafici da parte del meteorologo Matteo Tidili mette in guardia i sardi in questa settimana di Pasqua

“Archiviata la prima passata di piogge, la Sardegna si prepara ora ad una nuova tornata decisamente più intensa e prolungata”. Così sui social il meteorologo Matteo Tidili spiega la situazione meteo in vista del ponte Pasquale.

I grafici mostrano “l’ampia saccatura nord atlantica in progressivo affondo verso il Mediterraneo occidentale ed il nord ovest africano, ben evidenziata dal lago di aria fredda polare marittima che si muove verso le basse latitudini. La potente corrente a getto che contorna questa profonda ondulazione favorirà domani lo sviluppo di un vortice depressionario sul Mar delle Baleari in successiva traslazione verso la Sardegna”.

Significa quindi che “la nostra isola che si prepara a ricevere nella giornata di domani piogge diffuse e a tratti anche intense con accumuli pluviometrici complessivi che risulteranno tendenzialmente abbondanti”.

Poi sul rischio di precipitazioni estreme per la giornata di domani. “Per quanto riguarda la Sardegna, l’evento pluviometrico atteso nella giornata di domani, ed in parte anche in quella di giovedì (fino alla tarda mattina/primo pomeriggio saremo ancora interessati dall’occlusione frontale) si preannuncia eccezionale per il periodo e anomalo rispetto alla media di aprile”.

Tidili conclude: “Si attende inoltre un sensibile calo termico rispetto alla giornata odierna, localmente anche dell’ordine dei 10°C“.

