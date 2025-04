Sanluri, maltratta e minaccia il padre invalido: 63enne deferito

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto dei colleghi della Stazione di Gesturi, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 63 anni, disoccupato, residente a Sanluri, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce.

L’intervento è stato richiesto tramite il Numero Unico di Emergenza 112 dalla sorella dell’indagato, una donna di 37 anni, che segnalava l’ennesimo episodio di violenza all’interno della casa di famiglia.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato come il 63enne, da circa quattro mesi, avesse posto in essere una serie di minacce e vessazioni nei confronti del padre convivente, un pensionato invalido di 88 anni, generando ai danni di quest’ultimo un clima di profonda ansia e timore.

Nel contesto dell’operazione, i Carabinieri hanno anche effettuato un controllo in materia di armi, procedendo al ritiro cautelare di due fucili da caccia – un Franchi modello Alcione calibro 12 e un Fias modello Bigrillo calibro 12 – oltre a 100 cartucce a pallini, 24 cartucce a palla e il porto d’armi a uso caccia, tutti regolarmente detenuti ma precauzionalmente sottratti, a tutela della vittima.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, l’uomo è stato sottoposto, in via d’urgenza, alla misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione familiare, al fine di salvaguardare la sicurezza dell’anziano padre. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza di segnalare tempestivamente gli episodi di violenza domestica, affinché si possa intervenire con rapidità per proteggere le vittime.

