Carceri Cagliari-Uta, entro novembre l’apertura del 41 bis

"Arriveranno in Sardegna, a scaglioni, 92 detenuti destinati al regime della massima sicurezza", dichiara Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme"

Entro il mese di novembre 2025 anche all’interno del Villaggio penitenziario di Cagliari-Uta verrà aperto il reparto del 41 bis.

“Improvvisa e, per certi versi inattesa, accelerazione nel completamento dei lavori del padiglione che ospiterà, all’interno del Villaggio Penitenziario di Cagliari-Uta, i detenuti destinati al regime del 41 bis. Dopo un lungo periodo di stasi infatti i lavori sono ripresi a ritmo serrato facendo ritenere che entro l’anno, probabilmente nel mese di novembre, arriveranno in Sardegna, a scaglioni, altri 92 detenuti destinati al regime della massima sicurezza”, dichiara Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”.

“A rendere fondata la previsione di un’imminente apertura della sezione destinata ai detenuti ristretti al 41bis – afferma – la visita a sorpresa di Antonio Bianco, responsabile della Direzione Generale per la Gestione dei Beni, dei Servizi e degli Interventi in materia di Edilizia Penitenziaria, nell’Istituto Penitenziario “Ettore Scalas”, ai margini dell’area industriale di Macchiareddu di Cagliari. Nel sopralluogo, finalizzato a verificare lo stato dei lavori, era presente anche Ernesto Napolillo della Direzione Generale Detenuti e Trattamento. Due ex Magistrati, personalità di primo piano nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.

